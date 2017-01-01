



「美聲男團」GTM砸百萬邀來香港設計師量身訂製「超時空紳猛裝」，一身勁裝帥氣逼人，且銀灰色系營造出十足未來感！團員Kenny、Wish、加樂、Masha、AJ結合50位跆拳道選手與世大運宣傳大使「熊讚Bravo」一起演出，將電音舞曲結合強而有力的跆拳運動與街舞，演出〈我的未來不是夢〉，用滿滿的元氣和粉絲「17」展望未來！此外，他們還演唱〈Ladies & Gentleman〉、〈代替太陽〉，全場聽得陶醉。團員５人昨又唱又跳成功炒熱氣氛，展現苦練多時的成果，但也因為忙著軋戲、練團、練舞，每天只睡4小時「早出早歸」，累到差點爆肝！他們台北場之後，再趕往花蓮「太平洋觀光節」演出。



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