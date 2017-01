▲五月天同歌迷倒數嗨翻小巨蛋,並震撼宣布新巡迴將於3月開跑。(圖/記者鄭年堯提供,2016.01.01)

2016年最後一個夜晚,全台倒數迎接嶄新的一年,「相信音樂」群星全台跑透透,乱彈阿翔前往好山好水的台東,宇宙人、嚴爵和白安也分別南下到嘉義、谷關和竹東熱情表演,天團五月天則繼續包下小巨蛋,繼續完成9場復刻演唱會的艱鉅任務。

昨(31)天的「十萬青年站出來」到了現場隨機點歌互動環節,點歌台上的選項有別於前幾場,全數變成超破格的新年願望,包括「放假一個月」、「練出八塊腹肌」、「獲得任意門機票」、「請歌迷到東京武道館看演唱會」、「唱到天亮」等選項。

團員們爭先恐後投幣賭了起來,瑪莎喜獲一張「任意門機票」,阿信選中「一口氣喝五排養樂多」,石頭獲得「現場按摩」機會,還真有一位師傅上台就緒,按到石頭不爭氣的哇哇叫。最衰的就是怪獸,怪獸選中「穿天鵝湖舞衣跳小護士」,但這套天鵝湖衣疑似太過老舊,怪獸一直扶著下垂的「鳥頭」,阿信立刻黃腔伺候:「不要一直抓著頭好不好!」

▲怪獸(右)穿天鵝舞衣糗跳「小護士」。(圖/記者鄭年堯攝,2016.01.01)

離跨進2017年只剩幾分鐘,五月天在台北小巨蛋的台上拋出震撼彈,正式宣布將在成軍20年的2017年展開全新世界巡迴演唱會—LIFE《人生無限公司》!阿信興奮吼著:「2017年,讓我們一起前進高雄,離開地球表面,跳到翻掉!」

5、4、3、2、1,舞台爆出閃亮彩帶,空中降下上千顆純白氣球,「Let's go party party all night Oh oh oh oh」,小巨蛋揚起2017年第1首歌《派對動物》,場內萬人高聲齊唱,場外觀看直播的人數也飆破570萬人次。

▲五月天在小巨蛋和萬人齊倒數迎新年。(圖/記者鄭年堯攝,2016.01.01)

全新巡迴將在3月18、19、20日於高雄世運主場館起跑,陸續唱到廣州、香港。其實早在「RE : LIVE -Just Rock It 2016最終章 [自傳復刻版]」9晚9場9個主題的演唱會馬拉松之前,五月天就已經發想2017年新巡演的計畫,保證軟硬體皆求新求變,光第一波硬體製作費初步統計已經突破新台幣2億。

▲五月天精心復刻「十萬青年站出來」演唱會。(圖/記者鄭年堯提供,2016.01.01)