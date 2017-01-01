2017南投跨年晚會3萬人同歡大成報 (2017-01-01 00:43)
南投縣政府所舉辦的「2017南投閃耀新年心」跨年晚會，事前透過不同管道大力宣傳，晚間6點多，縣立體育場便湧入不少民眾，準備快樂跨年，縣長林明溱率縣府團隊，全程與縣民同歡，通宵熱鬧跨年，眾星接力歡樂迎接2017。
南投跨年晚會，邀集跨世代的藝人表演，由民雄以及GIGI攜手主持，表演團體甜心時代熱力揭開序幕，紫羅蘭樂團優美歌聲中，中青世代耳熟能詳的知名歌手潘越雲、李明德、邰肇玫以及凃佩岑上台輪番演出。
晚會現場也邀請南投縣中寮鄉爽文國中教導主任王政忠老師，以及男主角是元介到現場與民眾分享在南投拍攝「老師，你會不會回來」的過程及南投縣的美好。
為展現與民同歡的親民形象，縣長林明溱特別邀集縣府首長上台，共同為民眾獻唱張雨生的知名歌曲「我的未來不是夢」，並期勉南投青年持續奮發、勇敢追夢。林明溱表示，他到任南投縣長二年，施政滿意度排名第九，縣民快樂指數全國第六，他代表縣府感謝鄉親支持，縣府將再接再厲，努力增加工作機會，讓年輕人順利就業。
晚會下半段將主導權交給年輕人，象徵世代傳承，演出內容包括獨立樂團P!SCO、金曲樂團麋先生、超偶粉紅坦克符瓊音以及王詩安、潘裕文、張智成等多位實力派唱將，讓現場氣氛ＨＩＧＨ到最高點，最後縣長林明溱更與多組藝人及縣府團隊，透過連線，和清境跨年的民眾，一起倒數迎新年，而為了響應地球公民環保概念，今年不施放煙火，改以極光炫目的燈光秀，帶給現場最震撼的視聽雙重享受，大受民眾好評。
南投縣辦理跨年晚會，縣民不必遠赴外地跨年，舟車勞頓還徒增來回風險，同時，今年邀請民歌手就是希望讓跨年不只是年輕人的專利，而是期待民眾攜家帶眷全家一起來跨年！林縣長在南投財政不是很好的情況下，運用最經濟最少的資源仍然要讓縣民熱鬧歡喜過好年！
「2017南投閃耀新年心」跨年晚會，讓民眾在熱鬧喜氣的活動中送舊迎新，參與的民眾都相當開心，節目的各項安排也都別出心裁，包括南投市長宋懷琳，縣議員陳翰立、曾振炎、林芳妤也一起上台向觀眾致意。
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上一則：Rain陪台粉倒數 許下新年願望
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