▲5566重現多首經典歌曲，嗨爆全場。（圖／中天提供，2017.01.01）

經典再現，5566昨（31）日在台中麗寶樂園重新合體，雖然缺了王少偉及小刀，依然不減低現場觀眾熱情。唱到經典名曲《白色花漾》時，還特別重現丟海報，現場氣氛達到最高潮。而當初金鐘沒唱到的招牌曲，如今也一一演唱。

五月天穿著白色西裝登場，先是演唱〈傳說〉、〈無所謂〉。主持人阿Ken也打趣的說在後台的Sandy與丫頭蹦蹦跳跳的樣子就像是回到青春的歲月。之後應觀眾要求，也陸續演唱〈白色花漾〉及神曲〈我難過〉，丟出海報後，讓全場嗨翻大喊：56不能亡！甚至還有網友表示：「還是有感動的時刻啊～」、「我爸媽問我為什麼要跪著看電視。」

其實下午彩排時，就已經吸引許多歌迷頂著太陽先提早卡位。讓排演的三人感動的表示，「很謝謝他們，也辛苦了，我們會在舞台上用最棒的演出回饋給他們！」果然說到做到。

▲5566重現過去演唱會的經典橋段－丟海報，引起現場一片尖叫。（圖／中天提供，2017.01.01）