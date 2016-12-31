台妹超有福！Rain陪跨年迎2017NOWnews今日新聞 (2017-01-01 00:41)
韓星Rain（鄭智薰）昨晚在台大體育館開唱，陪伴2千5百位台粉一起倒數、迎接2017年，他直言有過幾次跨年的經驗，新的一年希望家人、粉絲身體健康，最重要的是即將發行的新專輯能夠一切順利。
倒數完後他接連帶來《It’s RAINing》、《I’m coming》和《Love story》等歌曲，再度和粉絲們狂歡；他也略帶感嘆表示「從現在開始就是2017年囉！我出道的時候是2002年，時間怎麼過得那麼快。」
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