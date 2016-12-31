▲Rain新年派對。（圖／記者林柏年攝，2016.12.31）

韓星Rain（鄭智薰）昨晚在台大體育館開唱，陪伴2千5百位台粉一起倒數、迎接2017年，他直言有過幾次跨年的經驗，新的一年希望家人、粉絲身體健康，最重要的是即將發行的新專輯能夠一切順利。

倒數完後他接連帶來《It’s RAINing》、《I’m coming》和《Love story》等歌曲，再度和粉絲們狂歡；他也略帶感嘆表示「從現在開始就是2017年囉！我出道的時候是2002年，時間怎麼過得那麼快。」

▲▼Rain首度在台灣跨年。（圖／記者林柏年攝，2016.12.31）