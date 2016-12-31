▲蔡依林（中）俏臀扭扭遭襲擊，男舞者一掌巴下去！（圖／翻攝自江蘇衛視，2016.12.31）

2017年江蘇衛視跨年演唱會於澳門威尼斯人金光綜藝館舉辦，包括林宥嘉、林俊傑、蔡依林、潘瑋柏、周華健、李宗盛、林志玲等也共襄盛舉。林宥嘉演唱了在《蒙面唱將猜猜猜》中引起觀眾激讚狂轉的〈成全〉，引爆全場大合唱，隨後也演唱了電影插曲〈全世界誰傾聽你〉，和充滿熱血活力的〈自然醒〉，唱到最後可愛地比出「手指愛心」，深情形象讓粉絲心動不已。

林俊傑則帶來一連串「高科技」演出，一出場就運用虛擬實境技術，坐在大象標本上氣勢登台；此外，台上全球僅900餘片的地面LED更運用追蹤感應技術，讓他跟舞者們在移動時，LED即有各式變化，相當壯觀。他帶來〈曹操〉、〈超越無限〉、〈 因你而在〉等快歌，也不忘帶來〈不為誰而作的歌〉、〈修煉愛情〉等經典情歌。

▲林宥嘉的深情，讓全場粉絲跟著陶醉大合唱。（圖／江蘇衛視，2016.12.31）

蔡依林也以演唱會規格面對表演，將舞台打造為復古百老匯大舞廳，率領20名管弦樂手及40位舞者，加上連換2套華服，以絕世女伶的無雙風華，讓觀眾們讚聲不斷。她帶來6首全新編排的歌曲，包括〈怕什麼〉、〈愛無赦〉、〈Love Love Love〉、〈大藝術家〉、〈Play 我呸〉等經典，當唱到TFBOYS的〈青春修煉手冊〉時，她俏皮地轉身扭臀，一旁的男舞者順勢從她的屁股連巴3下，引發粉絲熱議，驚呼：「拍屁股的那兩下真的是！」但對於她和舞群間的互動默契和自然配合也讚賞不已。

▲林俊傑熱力開唱。（圖／華納，2016.12.31）

▲▼蔡依林連換兩套禮服展現絕代風情。（圖／華納，2016.12.31）