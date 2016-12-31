國象國家二隊選拔賽 戴常人顧天璐分獲男女第一北京新浪網 (2016-12-31 12:45)
文章來源：中國國際象棋協會公眾號
12月30日，歲末將近，由中國國際象棋協會主辦的國家隊二隊選拔賽也在白雪棋院落幕，開賽以來一直領先的戴常人和顧天璐沒有辜負大好時光，在最後一輪的較量中堅守陣地，如願拿到各自組別的第一名。
男子組最終排名如下：
女子比賽名次如下：
本次比賽由浙江省非奧項目運動管理中心、嘉興市雪兒文化傳播有限公司承辦。
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