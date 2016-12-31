上期回顧：開獎號碼：13、18、25、29、35+03、11

【和值】：上期開出和值120，出號在120－129區間，近20期中和值100－109區間開出4次；60－69區間、70－79區間開出3次；50-59區間、130-139區間、80－89區間開出2次；90-99區間、120-129區間開出1次。和值走勢上期小幅度上升，本期關注和值小幅度下降，範圍鎖定100－109區間

【重號】：上期重碼沒有開出，近5期重號出號個數走勢0-1-0-0-0，重號開出率下降，本期重號留意0－1個，參考35

【斜連】：上期斜連號開出18、25、29，近20期中斜連碼開出增加，本期關注：12、14、19、28

前區複式16碼：11、12、14、15、16、18、19、20、21、23、25、27、28、31、33、35

前區複式12碼：11、12、14、15、16、19、20、21、23、28、31、33

前區複式8碼： 11、12、14、15、20、23、28、33

前 區 膽 碼： 15、20、23

後區複式5碼： 01、02、03、08、12

後區複式4碼： 01、02、08、12

後區複式3碼： 01、08、12

后 區 單 挑： 01、08

后 區 獨 膽： 01

精 選 一 注： 12、15、20、23、33