世界國象超快棋錦標賽首日 新兩卡統治世界巔峰北京新浪網 (2016-12-31 12:52)
文章來源：中國國際象棋協會公眾號 作者：雪狐
正在卡達多哈正在進行的世界超快棋錦標賽上，卡爾森和卡爾亞金幾乎統治了比賽——對於現居俄羅斯的神童卡爾亞金來說更是如此，他在前6輪中保持全勝，12場比賽中錄得10分，未失一盤並且在第五輪中乾脆利落地拿下老冤家卡爾森，算是報了世界冠軍賽上的一箭之仇。而在天平的另一端，雖然敗給了宿敵，但是挪威棋王的狀態並沒有受到任何影響，目前他同樣以10分成績並列榜首。
中國軍團在快棋賽中表現最為出色的仍然是年輕的特級大師余泱漪，他目前以8分成績排名第九位；特級大師卜祥志和年輕的韋奕同積7分並列22-23名；李超則以7分成績及稍低小分位居29名。目前有十四名選手同積7分，競爭可稱得上十分殘酷。
女子組方面競爭也是同樣激烈，前世界冠軍、俄羅斯名將科斯堅紐克以7.5/9分的成績獨領群芳，世界二號女選手居文君以7分成績緊隨其後。印度名將哈利卡以及俄羅斯名將拉諾、安娜·穆茲丘克同以6.5分並列第3-5名，譚中怡以6分位列第六名，趙雪以5分位列第11名。
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