日期:12月31日，是2016年的最後一天。但是從深圳俱樂部方面傳來噩耗，深圳隊隊醫、前中國男籃隊醫牛鋼因患鼻咽癌醫治無效，於31日上午7時17分在東莞大郎醫院離世，終年39歲。

今天早上，深圳隊的隨隊記者丁廣山發出了一則朋友圈，悼念離世的兄弟。隨後，深圳隊隊員、前東莞隊隊員，都開始在朋友圈裡突發感慨。今天中午早些時候，記者收到了深圳俱樂部的官方補告。原文如下——

我俱樂部優秀員工牛鋼，因患鼻咽癌至擴散，醫治無效，於2016年12月31日上午7時17分在東莞大朗醫院離世，終年39歲。

牛鋼，湖北武漢人，2003年新世紀籃球俱樂部創立伊始就擔任球隊隊醫工作，為人和善，工作認真負責、兢兢業業，對運動類創傷治療及恢復有著極高的專業術養。2015年10月曾作為隨隊隊醫助中國國家男籃在長沙男籃亞錦賽上奪冠。

2016年3月，牛鋼不幸被查出患上鼻咽癌。治療期間，有包括新世紀籃球俱樂部上下、中國男籃教練組、全體隊員等在內的各界人士對牛鋼表達了愛心和捐助。在此，牛鋼家人向各位親朋好友、愛心人士表達衷心的感謝。

牛鋼，一路走好，天堂里沒有病痛！

（晨曦）