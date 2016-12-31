日期:12月31日，在今天休斯頓火箭以140-116大勝洛杉磯快船，詹姆斯-哈登又「嗨」了一把。他曾偷跑上場扶起埃里克-戈登，又秀了一把背後胯下傳球。

第一幕出現在第二節8分34秒，戈登頂著德安德烈-喬丹突入籃下，突然後仰投籃，卻被小喬丹打到手臂，未果，但裁判卻響起了哨聲。

落地后的戈登憑著慣性，一屁股坐在地板上。見狀，替補席身穿訓練服的哈登扔下腿上搭的毛巾，衝上場來從后雙手將戈登扶起。看到裁判向自己走來，哈登又像犯了錯的小孩一樣，趕快貓著腰跑回替補席。好在當時火箭呼叫暫停，裁判並未計較。

這一過程不禁令人莞爾。球迷笑言哈登這是在抱大腿：「哈登愛死戈登了，不為別的，就為他首節3中3的三分球。」

這還沒完，末節哈登還秀了一次驚世駭俗的傳球。

這一幕出現在第四節還剩3分56秒時。哈登和蒙特雷澤爾-哈雷爾高位掩護后，持球挪向邊線，哈雷爾則順勢往籃下走。

眼看吸引了對方2名防守球員，哈登突然做出驚人之舉。他好似背後長眼一般，從胯下送出一記精準的背後傳球。這令快船球員猝不及防，哈雷爾得球后長驅直入，完成爆扣。哈登也藉此收穫了本場第9次助攻，為後來拿下三雙做好了鋪墊。

通過此球，哈登展現了出眾的創意和傳球手法，球迷再次感慨：「今晚唯一的遺憾，是克里斯-保羅未出場。」

（魑魅）