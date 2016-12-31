波蘭驚傳炸彈客劫機 迫降布拉格無人傷亡NOWnews今日新聞 (2016-12-31 12:31)
波蘭1架波音(Boeing)707型飛機，今(31)日遭1名男性波蘭乘客以炸彈威脅，在布拉格迫降。該名乘客已遭逮捕，機上無人傷亡。
據法新社報導，捷克內政部長胡凡南斯(Milan Chovanec)發出聲明表示，波蘭安特航空公司所屬客機在飛行時，突有1名波蘭裔男子聲稱要引爆身上的詭雷，該名男子目前已被警方逮捕。
捷克航管局發言人克里瑪(Richard Klima)表示，因炸彈客威脅，機師將原定從西班牙拉斯帕馬斯飛往華沙的班機，迫降在布拉格瓦茨拉夫哈維爾機場旁的廢棄舊機場，機上160名乘客均已安全疏散。
由於正值2016年最後一天，歐美國家對於炸彈攻擊事件高度戒備，各大城市跨年場所都加派武裝軍警，嚴防恐怖攻擊。
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