福彩雙色球2016153期的開獎號碼是07 09 16 24 25 29 +06，和值增至110點，均值開出18點，奇偶比值4:2，大小3:3。

雙色球號碼預測2017001期：

龍頭分析：首位號碼上期開出的是奇數碼07號，1路碼質數，五行屬火。作為龍頭獎號，07號為近10期內最大數值，下期建議關注05以下獎號。

第二位推薦：落於第二位的獎號是09號，奇數性質，0路碼合數，五行屬金。該位0路獎號並不突出，預計下期連開幾率不大，下期看好熱出的2路碼回補展現。

三位開獎號：在第三位上出獎的是16號，該號是以隔碼出獎，下期暫時排除。從歷史記錄來看，本期奇數回補的可能性偏大，而在質合方面，合數繼續出獎的幾率更大。

第四位分析：開在本次第四位的號碼是24號，偶數優勢突出，最近3期連開，接下來的一期中，看好第四次再開。

第五位號碼：倒數第二位的號碼是奇數25號，1路碼合數性質。該號在該位的遺漏期是9期，下期連出的幾率不大。從奇偶走勢來看，二者分佈較為均衡，並且都有連出記錄，所以，下期仍需關注。

末位推薦：最後一位號碼開出的是奇數29號，奇數鳳尾相對較為積極，並且連出幾率較高，下期開獎，繼續關注。但點位預計有所上漲，重點關注31、33兩位走勢。