[彩客網]排列三第16359期推薦匯總北京新浪網 (2016-12-31 12:32)
[卜運算元]排列三2016359期預測：信心膽275殺1
排列三2016359期出碼推薦
專家：卜運算元
16358期開獎結果：143
和值8，和尾8，跨度3，奇偶奇，組6形態
第16359期分析：
上期和值為8，本期看好和值有升，關注14
跨度：上期跨度為3，近7期的跨度為-2-2-2-8-8-0-3，本期看好1 5
大小：上期開出全小，本期看好小大大
奇偶：上期開出奇偶奇，本期看好奇號出碼，關注2奇
百位：上期開出奇號1，從走勢上分析，百位有向小號出碼的趨勢，看好02345
十位：上期開出偶號4，從走勢上分析，十位有向大號出碼的趨勢，看好25678
個位：上期開出奇號3，從走勢上分析，個位有向大號出碼的趨勢，看好35789
信心膽碼：275 455 059
殺號：1
[牡丹花]排列三2016359期預測：十位兩膽碼6 8
排列三16358開獎回顧：143，奇偶奇，全小，和值8，跨度3，110路，質合質
奇偶分析：上一期開出了奇偶奇，上期奇號有所發揮，本期關注奇號表現啟穩
大小分析：上一期開出了全小，上期小號保持強勢，本期關注小號出號希望較大
012路分析：上一期開出了110路，012路比為1:2:0，本期關注三路碼均衡出號
質合分析：上一期開出了質合質，上期質數出號佔多，本期關注合數有望回補
本期膽碼推薦：
百位：4 5
十位：6 8
個位：1 3
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