[卜運算元]排列三2016359期預測：信心膽275殺1

排列三2016359期出碼推薦

專家：卜運算元

16358期開獎結果：143

和值8，和尾8，跨度3，奇偶奇，組6形態

第16359期分析：

上期和值為8，本期看好和值有升，關注14

跨度：上期跨度為3，近7期的跨度為-2-2-2-8-8-0-3，本期看好1 5

大小：上期開出全小，本期看好小大大

奇偶：上期開出奇偶奇，本期看好奇號出碼，關注2奇

百位：上期開出奇號1，從走勢上分析，百位有向小號出碼的趨勢，看好02345

十位：上期開出偶號4，從走勢上分析，十位有向大號出碼的趨勢，看好25678

個位：上期開出奇號3，從走勢上分析，個位有向大號出碼的趨勢，看好35789

信心膽碼：275 455 059

殺號：1

[牡丹花]排列三2016359期預測：十位兩膽碼6 8

排列三16358開獎回顧：143，奇偶奇，全小，和值8，跨度3，110路，質合質

奇偶分析：上一期開出了奇偶奇，上期奇號有所發揮，本期關注奇號表現啟穩

大小分析：上一期開出了全小，上期小號保持強勢，本期關注小號出號希望較大

012路分析：上一期開出了110路，012路比為1:2:0，本期關注三路碼均衡出號

質合分析：上一期開出了質合質，上期質數出號佔多，本期關注合數有望回補

本期膽碼推薦：

百位：4 5

十位：6 8

個位：1 3