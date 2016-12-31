文章來源：中國國際象棋協會公眾號 作者 艾心

在12月29日舉行的全國體育局長會議上，國家體育總局對2016年度取得優異成績的運動員和教練員進行了表彰，總局領導分別為獲獎者代表頒獎。

中國國際象棋國家隊總教練葉江川，第四次獲得女子國際象棋世界個人冠軍的侯逸凡以及與她並肩作戰重奪奧賽冠軍的中國女隊成員居文君、趙雪、譚中怡、郭琦等被授予2016年度優秀教練員和運動員體育運動獎章。

獲得2016年度優秀教練員體育運動獎章的還有：江蘇隊教練徐俊、北京隊教練安燕龍、上海隊教練王頻和重慶隊教練王垚垚。

侯逸凡和安燕龍分別作為此次受表彰的國際象棋運動員和教練員上台領獎。