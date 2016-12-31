日期:12月31日，今天休斯頓火箭以140-116大勝洛杉磯快船，詹姆斯-哈登也打出了得分30+三雙和5次搶斷的驚人數據，笑傲火箭隊史群雄。

終場前3分26秒，哈登功成名就被換下場，他的數據定格在30分13個籃板10次助攻5次搶斷。

由此，哈登成為自1983-84賽季以來，第10位單場打出得分30+的三雙，且搶斷至少5次的球員，也是自2009年1月的保羅后首人。在此之前的8名球員，分別是拉里-伯德、邁克爾-雷-理查德森、阿爾文-羅伯特森、特里-康明斯、拉法耶特-拉沃爾、邁克爾-喬丹、德里克-科爾曼和勒布朗-詹姆斯。其中，喬丹曾2次打出同樣表現。

此外值得一提的是，哈登還是同時段內首位有此表現的火箭球員。

恭喜大鬍子！

（魑魅）