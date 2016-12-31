[甲殼蟲]福彩3D第2016359期預測：百位關注0 1 2

福彩3D第16358期開獎結果為：110；奇偶形態：奇奇偶；大小形態：全小；和值：2；跨度：1

[和值分析]：上期和值為2點，分析和值走勢，上期和值大幅下滑，本期看好和值點觸底反彈，取範圍6-13點

各區走勢分析：

[百位分析]：上期的開獎號為奇號1，百位近10期分析：0380049141，分析近期走勢，近5期小號開出佔了4期，推薦下期關注小號開出，複式推薦3碼：012

[十位分析]：上期的開獎號為奇號1，十位近10期分析：4811824211，分析近期走勢，近6期小號連續開出了5期，下期可留意小號發展，複式推薦3碼：124

[個位分析]：上期的開獎號為偶號0，個位近10期分析：9386482550，分析近期走勢，近5期偶號開出了3期，下期奇號出號慾望較強，複式推薦3碼：357

第2016359期福彩3D甲殼蟲獨家推薦直選：

百位：012

十位：124

個位：357

[伊斯林]福彩3D第2016359期預測：個位看好3 7 9

福彩3D第16358期開獎號為：110，和值2，奇奇偶，110路

伊斯林第16359期福彩3D分析如下：

1、和值分析：上期和值開出2，分析和值走勢，關注和值點回升，本期關注14-19點。

2、形態分析：上期開出全小，分析本期走勢，看好兩大一小比，精選形態小大大、大小大。

3、012路分析：近期012路走勢為(遠-近)：021-122-012-122-112-110，分析012走勢，關注0、1路碼開出。

4、第16359期福彩3D複式推薦：百位168、十位458、個位379