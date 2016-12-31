定位：568/567/134 殺碼：1 4/1 2/0 5 膽碼：368

福彩3D第2016359期號碼推薦：

回顧：上期開出110，組三組合，奇偶比2:1，大小比0:3，和值02，110路組合，跨度1。

定位、殺號分析：

一位：上期開出小碼奇數1，近10期奇偶比開出3：7。近10期百位上大小比2:8，本期關注大數開出，殺1 4，關注568。

二位：上期開出小碼奇數1，近10期奇偶比開出3:7，近10期十位上大小比值2：8， 本期關注大數出號，殺1 2，關注567。

末位：上期開出小碼偶數0，近10期奇偶比開出3:7。近10期個位上大小比值7:3，本期關注小數出號，殺0 5，關注134。

定位：568/567/134

殺碼：1 4/1 2/0 5

膽碼：368