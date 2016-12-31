福彩雙色球第17001期推薦：

回顧：上期雙色球開出號碼：07、09、16、24、25、29，藍球06。紅球奇偶比4：2，區間比2：1：3，和值110

雙色球17001期藍調看彩

紅球一區上期開出號碼07、09，目前該區出號啟穩。下期上獎繼續，重點留意區內邊碼開出，關注1枚最佳，主看區內奇數碼出號，推薦03、05、06、11

紅球二區上期開出號碼16，目前該區出號啟穩，下期該區出號留意偶數碼，獎號重心落點邊區，02路碼重點參考，推薦12、13、14、15、18、19、20、21、22

紅球三區上期開出號碼24、25、29，目前該區出號啟穩，下期該區出號重點參考10路碼，參考1枚最佳，推薦27、28、31

上期紅球短缺尾數01238，下期重點關注尾數1258。尾1關注11、21、31；尾2關注12、22；尾5關注05、15；尾8留意18、28

上期開出連號24、25，下期連號考慮二區；上期同尾號開出09、29，下期同尾號碼嚴防1258尾。

藍球上期開出偶數06，奇偶比例近10期5：5，奇偶數碼均勢，大小比例近10期3：7，小數碼出號強勢，本期首選參考大碼，重點考慮10路碼開出。推薦：07、09、10、12、13、14

紅球推薦（16碼）：03、05、06、11、12、13、14、15、18、19、20、21、22、27、28、31

紅球推薦（12碼）：05、11、12、13、14、15、18、20、21、27、28、31

精選一注：11、12、15、18、21、28

藍球（6碼）：07、09、10、12、13、14