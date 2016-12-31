[眾彩網]諸葛孔明雙色球17001期推薦：尾碼8回補北京新浪網 (2016-12-31 12:41)
【上期中5+0】
上期開獎：07、09、16、24、25、29+06
本期推薦：
紅球膽碼：本期重點參考膽碼11、18、27，斜碼06、24，整體210路方面走勢留意0路出號，留意尾碼8回補開出。
孔明大底（16碼）：01、05、06、09、11、12、14、18、19、21、22、24、27、29、31、32
孔明大底（12碼）：05、06、11、12、14、18、19、21、22、27、31、32
孔明縮碼（8碼）：11、12、14、18、19、21、27、32
孔明膽碼（3膽）：11、18、27
藍球分析：上期偶數06上獎，本期優先參考偶數碼開出，重點參考1路碼上獎防0路碼。
藍球六碼推薦：01、06、10、12、14、15
孔明心水號一注：
12、14、18、19、27、32+ 10
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