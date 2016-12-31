轟140!休城重火力軍連刷紀錄 連著3戰半場60+北京新浪網 (2016-12-31 12:41)
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日期:12月31日，休斯頓火箭今天在主場以140-116大勝洛杉磯快船，其中上半場便得到74分，皆刷新賽季紀錄，全隊火力令人膽寒。
本場4連敗的快船殘陣出擊，火箭開場也是毫不手軟，在詹姆斯-哈登單節17分的引領下，首節便轟下37分。第二節儘管哈登僅得4分，但火箭三軍用命，火力不輟，再得37分，僅用半場便掠下74分。
火箭官推提醒大家：「這是火箭連續第3場在上半場得分60+（對太陽，69分；對小牛，66分），也是本季第19次。」
此外，74分也刷新火箭本季上半場得分紀錄，此前的紀錄是12月3日對掘金時創下的73分。而火箭上一次上半場得到不低於74分，還是再2013年2月6日對勇士（77分）。
第三節放任快船砍下41分，自己卻「僅得」34分，分差一度被迫近到6分時，火箭在第四節絲毫不敢放鬆，最終全場也砍下賽季新高140分。據統計，這是火箭隊史第23次單場得分不低於140分，最近一次是在2014年4月9日勝湖人（145-130）。
火箭威武！
（魑魅）
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