雙色球16153期開獎號碼：07 09 16 24 25 29+06，大小比3：3，奇偶比4：2，和值110，012路比2:3:1，藍球0路小碼06。

第17001期雙色球紅球解析：

第一位：上期開出號碼07，振幅5，近10期振幅走2-3-2-1-3-2-1-4-4-5，奇偶比為5:5，目前奇偶數振幅平衡，本期留意偶數振幅；振幅012路比2:4:4，目前2路振幅表現優異，根據近期走勢，本期留意0路振幅，防1路振幅；本期振幅重點關注開出振幅6，次看振幅4。號碼推薦：11 13

第二位：上期開出號碼09，振幅1，近10期振幅走勢1-7-4-7-12-18-16-7-3-1，奇偶比為6:4，奇數振幅佔優，根據出號走勢，本期留意偶數振幅；振幅012路比為3:7:0，1路振幅優勢表現，根據出號趨勢，本期留意2路振幅，防0路振幅；本期振幅重點關注開出振幅8，次看振幅6。號碼推薦：15 17

第三位：上期開出號碼16，振幅7，近10期振幅走勢11-1-8-3-7-12-18-11-7-7，奇偶比為7:3，奇數振幅佔優，根據出號走勢，本期留意偶數振幅；振幅012路比為3:3:4，2路振幅優勢表現，根據出號趨勢，本期留意0路振幅，防1路振幅；本期振幅重點關注開出6，次看振幅4。號碼推薦：20 22

第四位：上期開出號碼24，振幅8，近10期振幅走勢3-15-4-12-8-6-17-11-4-8，奇偶比為4:6，偶數振幅佔優，根據出號走勢，本期看好奇數振幅；振幅012路比為4:1:5，2路振幅佔優，根據出號趨勢，本期留意1路振幅開出，防0路振幅；本期振幅重點關注1開出，次看振幅3。號碼推薦：25 27

第五位：上期開出號碼25，振幅5，近10期振幅走勢13-2-14-5-6-19-9-2-5，奇偶比為6：4，奇數振幅佔優，根據走勢，本期留意偶數振幅；振幅012路比為2:3:5，目前2路振幅佔優，根據出號趨勢，本期留意0路振幅，防1路振幅；本期振幅重點關注振幅6開出，次看振幅4。號碼推薦：29 31

第六位：上期開出號碼29，振幅7，近10期振幅走0-13-3-9-2-3-12-12-11-7，奇偶比為6:4，目前奇數振幅佔優，根據出號走勢，本期優先考慮偶數振幅；振幅012路比為6:2:2，目前0路振幅優勢表現，根據出號趨勢，本期留意1路振幅，防2路振幅，本期振幅重點關注振幅4出，次看振幅5。號碼推薦24 33

紅球12碼推薦：11 13 15 17 20 22 24 25 27 29 31 33

紅球9碼推薦：11 13 17 20 22 25 27 31 33

紅球6碼推薦：11 13 20 22 27 33

第17001期雙色球藍球解析：

藍球：上期開出號碼06，振幅1，近10期振幅走勢4-2-2-7-2-2-0-1，奇偶振幅比為3:7，目前偶數振幅佔優，根據出號走勢，本期優先考慮奇數振幅；振幅012路比為1:4:5，2路振幅優勢表現，根據出號趨勢，本期留意0路振幅，防1路振幅；本期振幅重點關注3、1開出，防振幅9、7。

藍球四碼：09 07 15 13

藍球三碼：09 15 13

藍球二碼：09 13

一碼毒藍：09