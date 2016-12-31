日期:12月31日消息 29歲的前世界第一伊萬諾維奇前天在自己的社交賬號上宣布退役。她的丈夫施魏因斯泰格發推表示尊重她的決定，並讚其是出色的妻子。

「我非常尊重你退役的決定，你激勵了很多人。當然，你也是一個出色的女人和妻子。」施魏因斯泰格動情地說道。

小豬和伊萬從2014年開始約會，今夏在水城威尼斯幸福地步入了婚姻殿堂。