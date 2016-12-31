上期開獎號碼：13 18 25 29 35+03 11，前區五區比0:1:1:1:2，大小比4:1，奇偶比4:1，和值120，012路比1:2:2。後區0 2路組合，奇偶比2:0，大小比1:1。

本期前區分析：

區間比：上期開出0:1:1:1:2。上期一區號碼輪空。根據往期走勢，本期注意空區補碼，推薦比例2:0:2:0:1。

大小比：上期大小比4:1，大碼上獎優勢，近期整體大小碼波動分佈，根據出號走勢，本期小碼優選，留意3小2大組合。

奇偶比：上期奇偶比4:1，奇數上獎略多，近期整體奇偶數上獎重心波動不穩，根據出號走勢，本期偶數優勢分佈，推薦2奇3偶形態開出。

和值：上期開出120點，較上期上升19點，近期和值起伏波動。本期看好和值走勢大幅回落，重點關注80點附近開出。

本期後區分析

後區：上期開出03 11，小大、全奇數形態。從近期走勢看，奇偶分佈不穩，大小碼均勻組合，本期偶奇組合重防，大小穩定分佈。

本期推薦

前區（10碼）：01 02 07 12 16 17 21 24 28 34

後區（4碼）：02 06 07 09

獨推一注：02 07 16 21 34+06 09