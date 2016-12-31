梅克爾發表新年演說 不放棄難民政策NOWnews今日新聞 (2016-12-31 12:11)
德國總理梅克爾今(31)日對全國公開發表新年談話，她強調，德國目前面臨最大的威脅是恐怖攻擊，她會不惜一切代價、加強推動立法，讓恐怖分子從德國消失。
據路透社報導，梅克爾表示，動盪的2016年已告尾聲，雖然英國切割歐盟，她仍然呼籲歐盟成員放下自身利益，共同合作創造共榮。她並表示，德國不該受民粹主義影響，各走各的路只會歐盟越來越分化。
報導指出，德國聖誕市集恐攻案時梅克爾曾說，這件事對認真工作的德國人，及來到德國努力融入的難民，都是非常大的傷害。她同時表示如果凶手為尋求德國庇護的難民，將非常讓人噁心。然而梅克爾並未改變她對難民的政策。
過去2年來德國接納了約100萬移民，梅克爾對難民的開放政策遭到猛烈抨擊，對於明年尋求連任的她是一大危機，但梅克爾表示不會改變她對難民的人道立場。
她在演說中提到，阿勒坡遭空襲的畫面歷歷在目，那裡的人需要幫助與庇護，讓他們受到保護，融入我們的生活，是我們的責任。她並對恐怖分子放話說，「你們是可恥殘暴的兇手，但德國不會因此屈服，會全力捍衛自由生活的權利。」
梅克爾承諾將在2017年推動立法，填補法律的死角，杜絕恐怖分子。自2015年初接納了超過110萬的難民以來，德國最近幾個月強化關注安全和區域整合。德國財政部表示，政府將把預算增加到1.5億歐元，鼓勵移民們自願離開德國，支持為此努力的機構和人們。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Bernice-雪莉4尺三門三抽鞋櫃-120x40x106cm
- 【CITIZEN Eco-Drive】航道環行三眼計時錶-玫瑰金框黑x皮帶
- ROCKPORT 夏季舒適減壓可調節休閒鞋 男鞋-咖(另有黑)
- 台灣三洋 SANLUX 變頻冷暖空調 SAC-V41H/SAE-V41H
- SM-台灣製真皮系列-孔雀開屏寶石亮鑽高跟厚底涼拖鞋－黑色
- ICARER 神州系列 精品皮件 單肩三揹式 手工真皮背包
- J’code真愛密碼 聽見愛白鋼/湛藍水晶男項鍊
- 【ic!berlin光學眼鏡】正品德國柏林薄鋼設計(JAUN-CHROME)
- [自然行] 南法生活手創椅 (White Cheese/ 原木白)
- 歐洲貴族oillio 長袖T恤 拼接設計 柔軟服飾 酒紅色
川普：沒有電腦就安全【中廣新聞網】
丈夫吃孩子飛醋 竟跟太太冷戰23年【中廣新聞網】
北韓推出美女空姐月曆吸引觀光客【中廣新聞網】
安倍夫人呼籲解禁大麻：防止祭神文化消失【北京新浪網】
韓2隻暴斃貓確診為H5N6禽流感病毒【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》