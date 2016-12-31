德國總理梅克爾今(31)日對全國公開發表新年談話，她強調，德國目前面臨最大的威脅是恐怖攻擊，她會不惜一切代價、加強推動立法，讓恐怖分子從德國消失。

據路透社報導，梅克爾表示，動盪的2016年已告尾聲，雖然英國切割歐盟，她仍然呼籲歐盟成員放下自身利益，共同合作創造共榮。她並表示，德國不該受民粹主義影響，各走各的路只會歐盟越來越分化。

報導指出，德國聖誕市集恐攻案時梅克爾曾說，這件事對認真工作的德國人，及來到德國努力融入的難民，都是非常大的傷害。她同時表示如果凶手為尋求德國庇護的難民，將非常讓人噁心。然而梅克爾並未改變她對難民的政策。

過去2年來德國接納了約100萬移民，梅克爾對難民的開放政策遭到猛烈抨擊，對於明年尋求連任的她是一大危機，但梅克爾表示不會改變她對難民的人道立場。

她在演說中提到，阿勒坡遭空襲的畫面歷歷在目，那裡的人需要幫助與庇護，讓他們受到保護，融入我們的生活，是我們的責任。她並對恐怖分子放話說，「你們是可恥殘暴的兇手，但德國不會因此屈服，會全力捍衛自由生活的權利。」

梅克爾承諾將在2017年推動立法，填補法律的死角，杜絕恐怖分子。自2015年初接納了超過110萬的難民以來，德國最近幾個月強化關注安全和區域整合。德國財政部表示，政府將把預算增加到1.5億歐元，鼓勵移民們自願離開德國，支持為此努力的機構和人們。