緬媒年度重大新聞 全民盟執政最受矚目中央社 (2016-12-31 12:11)
（中央社記者劉得倉曼谷31日專電）緬甸媒體選出今年的重大新聞，由翁山蘇姬領導的全國民主聯盟於4月取得執政權列為頭條，其他還有美國解除制裁，以及緬甸的內戰衝突和彬龍和平會談等。
緬甸伊洛瓦底江雜誌社和「緬甸時報」選出今年緬甸發生的重大新聞，全國民主聯盟（NLD）於4月正式取得執政權，由翁山蘇姬推出的代理人廷覺成為緬甸首位文人總統，結束緬甸50年的軍政府統治，是緬甸今年最重大新聞事件。
這兩家媒體同時選出在8月底舉行的21世紀彬龍會談，這一場為解決緬甸內部戰亂衝突的和平會談，結果原本就未簽署停火協議的3支武裝團體未參加，另有兩個武裝組織臨時缺席，雖然風風光光舉辦，卻未能收到實質成果。
緬甸北部自11月20日起有4支武裝團體聯合對緬甸軍隊開戰，戰火至今仍未停止，甚至影響中國大陸與緬甸的邊境貿易。與孟加拉相鄰的若開邦發生流血衝突，導致暴亂擴大，引發國際社會關切。
其他緬甸重要新聞還包括：美國宣布解除對緬甸的經濟制裁、滯留在泰國的緬甸難民回鄉探親、蒲甘強烈地震、玉石礦區開採執照廢止、緬甸幣兌換美元大貶、緬甸媒體記者被殺害，渡輪翻覆、瘟疫、玉石礦區土石坡崩坍等造成數百人死亡。1051231
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