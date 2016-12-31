南韓禽流感疫情持續擴散，防疫當局今天在暴斃的貓身上，檢測出疑似H5N6禽流感的病毒，這是否會升高對人的傳染，防疫單位繃緊神經，正在調查研究中。



初步了解，這隻暴斃貓可能抓了鳥吃，感染了禽流感病毒，為了確認是否為高病源性病毒，還需要進一步的調查。



防疫單位表示，貓感染的病毒，到目前還沒有發生在人類身上的案例，但還是為養這隻貓的主人，投入了抗病毒的藥。



