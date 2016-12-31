美國總統歐巴馬29日宣布大動作制裁俄羅斯網攻，驅逐俄外交官並關閉大使館。俄羅斯總統普亭決定暫緩對美制裁，30日美國總統當選人川普在推特上對此大表讚賞，稱普亭果然聰明過人。

據法新社報導，普亭稍早決定暫緩對美國的報復，也就是驅逐美國駐俄人員即關閉駐俄美國學校。川普在推特推文，普亭此舉相當了不起，他一直都知道普亭是聰明人。

歐巴馬在即將卸任之際，大動作制裁俄羅斯派駭客干預美國大選，意圖幫助川普勝選。35名俄羅斯外交官遭限期72小時內離開，並關閉俄羅斯大使館。

俄羅斯外交部建議普亭以牙還牙，驅逐35名美國駐俄人員，並關閉在俄羅斯得美國學校。目前普亭決定暫緩報復美國，一切都看明年1月川普上任後的態度而定。

將在明年1月20日正式就任美國總統的川普，向來被視為與普亭親近，他不只一次大力讚揚普亭，他的內閣官員中也不乏親俄羅斯者。