嚴防恐攻 紐約跨年夜出動7千警力戒備NOWnews今日新聞 (2016-12-31 11:47)
今(31)日2016的最後一年，在美國許多城市都會舉辦盛大跨年倒數晚會及歡慶活動，由於近來恐怖分子不停在歐美國家製造動亂，各國嚴陣以待，美國節慶之都紐約市更加派7000警力在現場維安。
據美國abc新聞網報導，紐約當局預估跨年夜當晚會湧入超過200萬人潮，若在此發動恐攻死傷將非常慘重。
紐約市警局除加派7000警力，更會對現場與會人士搜身、嚴加檢查隨身包包，由其是異常的大包包、垃圾袋等等，地鐵也會加強安檢，不讓恐怖分子有機可趁。
據英國衛報報導，由於歐洲也被視為頭號恐攻地點，為防日前德國柏林聖誕市集憾事再發生，英國當局加派警力，在各大商場與過年市集加強巡邏，首都倫敦派出3千警力，地鐵站更加派武裝警察。
曾遭多次恐攻的法國巴黎，也在各人潮眾多處加派重裝備軍人警察，全力防止恐攻再度發生。
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