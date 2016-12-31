韓職場未婚男女新年盼有屬於自己的時間中央社 (2016-12-31 11:44)
（中央社記者姜遠珍首爾31日專電）2016年即將過去，南韓職場未婚男女的新年願望會是什麼？有人說是調增年薪，也有人說希望找到真愛。但調查顯示，職場未婚男女的新年願望是「希望擁有屬於自己的時間」。
南韓「亞洲經濟」報導，南韓婚姻媒介網站佳緣昨天發表針對職場未婚男女共453人（男248人，女205人）進行題為「2017年新年目標」的網路調查，獲得前述結果。
調查結果顯示，不論男女白領階級，位居榜首的均為「希望擁有屬於自己的時間」，男性應答率為30%，女性則高達38%。
在職場未婚男性的問答中，除「希望擁有屬於自己的時間」外，戀愛和結婚（22%）、離職（20%）、戒菸（15%）、調漲年薪（8%）等也被定為新年目標。
在職場未婚女性的問答中，僅次於「希望擁有屬於自己的時間」的新年目標是減肥（25%）、戀愛和結婚（18%）、學習外語（11%）以及離職（4%）。
而在「新年實現較有難度的目標」問答中，39%的受訪者認為「戀愛和結婚」在2017年無法實現，隨後依序為：減肥（24%）、學習外語（12%）、離職（10%）、戒菸戒酒（7%）、賺結婚費用（5%）等。
報導引述佳緣相關人士表示，從這項調查中不難看出，職場未婚男女對婚姻的渴望。但由於公司業務繁忙，很難擁有屬於自己的時間。1051231
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