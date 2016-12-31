時報廣場跨年倒數 維安等級歷年最高中央社 (2016-12-31 11:50)
紐約時報廣場水晶球跨年倒數，為防止像法、德恐怖分子駕卡車衝撞人群事件重演，警方維安等級升至歷年最高。中央社記者黃兆平紐約攝 105年12月31日
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