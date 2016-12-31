南韓總統大選可能參選人發表新歲獻詞中央社 (2016-12-31 11:31)
（中央社記者姜遠珍首爾31日專電）在南韓民眾集會抗議導致總統朴槿惠遭彈劾之際，南韓2017年丁酉新歲的最關鍵話題為提早進行總統大選，在野民主黨前黨魁文在寅以漢字成語「再造山河」迎新年。
南韓「東亞日報」今天就被喻為「潛龍」的南韓有望參加總統大選人士的新歲漢字成語獻詞，作出報導。
據報導，目前呼聲較高的文在寅引述朝鮮王朝抗倭水師名將李舜臣寫給柳成龍將軍的詞彙「再造山河」，強調「若不重建猶如廢墟般的國家，則連死的資格也沒有，大家必須效法李舜臣呼籲忠臣團結一心般，致力將大韓民國予以大改造。」
在野國民之黨前常任共同代表（黨魁）安哲秀則以「磨斧為針」，敦促南韓國民「鍥而不捨地努力和忍耐，以將鐵斧磨成針的堅忍意志克服國難。」
首爾市長朴元淳以「革故鼎新」呼籲大家徹底粉碎舊惡，以嶄新的格局迎接未來。
京畿道城南市長李在明以「邪不犯正」強調邪惡最終無法戰勝正直。
忠清南道知事（省長）安熙正以「民主主義」強調新的大韓民國必須以民主主義設計重建。
脫離執政新世界黨並創立改革保守新黨的劉承旼以「不破不立」、國會議員金富謙以「露積成海」、前民主黨黨魁孫鶴圭以「國泰民安」作為新年獻詞。1051231
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- PENTAX SMC DA35mm F2.4 (公司貨)
- 【Clarks】FRECKLE ICE 真皮休閒蝴蝶結平底鞋女鞋-黑(另有
- 【CITIZEN】WICCA 黑桃甜心時尚腕錶-鍍黑(BH7-547-51)
- 華碩H110平台【黑暗狂神】雙核效能電腦
- 【Go-Getter太陽眼鏡】時尚方框款(黑-銀#GS4010 C07)
- A.S.O 職場女力 真皮縫線刻花素色高跟鞋 卡其色
- 【漢石齋】正宗緬甸天然A貨水芙蓉綠翡翠手鐲JB-1841
- A.S.O 注目嬌點 全真皮蝴蝶結窩心粗跟高跟鞋 卡其色
- BESO 潮人街頭風 閃亮拼接鬆緊帶增高休閒鞋 黑色
- 【STAR 時代】永恆諾言時尚對錶(1T1512-211S-W 1T1512-111S
川普：沒有電腦就安全【中廣新聞網】
丈夫吃孩子飛醋 竟跟太太冷戰23年【中廣新聞網】
北韓推出美女空姐月曆吸引觀光客【中廣新聞網】
安倍夫人呼籲解禁大麻：防止祭神文化消失【北京新浪網】
韓2隻暴斃貓確診為H5N6禽流感病毒【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》