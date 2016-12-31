（中央社記者黃兆平紐約30日專電）歲末年終，紐約時報廣場水晶球跨年倒數，將為2017年度揭開序幕。為防止像法、德恐怖分子駕車衝撞人群事件重演，維安等級將升至歷年最高，並首度出動砂石重型卡車圍住現場。



川普當選美國總統後，抗議示威不斷，秘勤局安全人員及紐約市警方也曾將其位於曼哈頓精華鬧區的川普大樓寓所外，放置裝滿砂石的重型卡車及移動石牆，避免恐怖攻擊。



時報廣場（Time Square）水晶球倒數計時是全美跨年夜重頭戲。今年主題是「天賜仁慈（Gift of Kindness）」，意在反思過去1年全球不平靜之意。



卸任的聯合國秘書長潘基文31日午夜將與紐約市長白思豪（Bill de Blasio）共同出席跨年倒數計時，為自己返韓前留下珍貴回憶。



今年全球各地恐攻頻傳，讓時報廣場跨年倒數維安提升至歷年最高，紐約警方預計投入有史以來最多的7000名員警，海陸空全面監控，並首度出動裝滿砂石的重型卡車將曼哈頓中城現場圍住，防止像法國尼斯及德國柏林恐怖分子駕車衝撞人群事件重演。



市警局並宣布，參加跨年夜活動觀眾嚴禁攜帶任何雨傘及背包，大型包將完全拒絕入場。警方將從地鐵開始對民眾及包裹進行安檢，另活動現場至少還有1次以上安檢，以做到滴水不漏。



警方將從31日清晨4時起，封鎖時報廣場，南從33街、北至59街，右從6大道、左至8大道，禁止任何車輛經過；上午11時過後，開始安檢，開放民眾入場，一旦進入觀賞區後若中途離開，無法再進入。不過，紐約警方迄今未接獲任何恐怖威脅情資。



時報廣場跨年活動及水晶球降落從1904年開始以來，為紐約市一大傳統。每年皆吸引來自全美及全球逾100萬名民眾，共同歡度跨年倒數迎新年。1051231