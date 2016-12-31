聯合國秘書長潘基文即將卸任，今天，他最後一次以秘書長的身份，離開聯合國大樓，他開玩笑說，此時的感覺好像灰姑娘，過了星期六午夜，一切都將改變。（夏明珠報導）



星期五，潘基文在聯大與安理會主席陪同下，和聯合國同仁道別，感謝他們過去十年在他任內的勤奮工作與投入。



潘基文說，星期六，他會到紐約時報廣場跨年，和幾百萬人一起迎接他的失業。臨別，他說對聯合國同仁只有兩個字就是謝謝。



潘基文兩屆秘書長任內，催生出包括對抗氣候變遷、打擊貧窮在內的一連串全球性協議，不過他卸任的這一刻，從敘利亞、到葉門，以至於南蘇丹和利比亞，內戰仍未止息。



潘基文期勉工作人員繼續努力，貫徹聯合國的目標，為全體人類爭取權益和尊嚴。



潘基文在聯合國幕僚簇擁下，最後一次以秘書長的身份步出聯合國總部，在電梯口，一列工作人員高舉寫著秘書長我們愛你的牌子，潘基文難掩激動，說他內心充滿感激，很榮幸能夠效力這個偉大的組織。



潘基文將返回被政治危機籠罩的南韓，媒體廣泛猜測，他會出馬青瓦台。



星期天開始，葡萄牙前總理古特瑞斯接任聯合國秘書長。（圖片取材自網路）



