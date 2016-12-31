春節國道客運平均85折 97條路線享優惠中央社 (2016-12-31 10:04)
（中央社記者汪淑芬台北31日電）14家國道客運業者昨天向交通部提出春節票價優惠方案，97條路線平均85折，最低有64折。
交通部為鼓勵民眾搭大眾運輸，今年端午節首次以政府補貼業者差價方式，讓國道客運業者在假期仍願意推出優惠票價，中秋節也繼續實施。
日前交通部同意明年春節仍比照端午節及中秋節補貼業者方式，讓民眾在過年期間，仍可享優惠票價。
交通部說，春節共有97條國道客運路線有優惠，比中秋節83條還多，平均85折，但最低也有到64折，例如阿羅哈客運台北到台中，原價新台幣385元，優惠價248元。
部分國道客運已公告開放春節車票訂票日期，國光客運是明年1月5日，和欣客運是明年1月11日。
一例一休上路後，國道客運業者考量成本增加，陸續向監理單位提出縮減優惠方式調高票價，並打算明年元月起就要實施，交通部協調後，業者同意延後到春節後再說，春節前及春節期間繼續提供優惠票價。1051231
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