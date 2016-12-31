日本傳統年味難保 搗年糕怕病毒入侵中央社 (2016-12-31 09:50)
日本人在年底會舉辦搗年糕活動，新年時的「鏡餅」，就是象徵神明降臨的年糕。2016年年底因感染諾羅病毒的情況拉警報，有些地區取消了搗年糕的傳統活動。中央社記者楊明珠東京攝 105年12月31日
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