日人過年 喜元旦收到一疊賀年卡中央社 (2016-12-31 09:50)
日本超商、郵局等文具店年底到年初販售賀年卡。民眾若在12月26日之前投遞賀年卡，元旦就可寄達收件人處。許多民眾喜歡元旦收到一大疊賀年卡。中央社記者楊明珠東京攝 105年12月31日
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