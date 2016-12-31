日本傳統年味難保 撞鐘和搗年糕恐停辦中央社 (2016-12-31 09:50)
日本人過新年跨年時，傳統上有些寺院會舉辦撞鐘儀式，現在有些寺院被居民嫌吵，在網路上引起熱議。搗年糕活動也因怕民眾食物中毒，可能會停辦。中央社記者楊明珠東京攝 105年12月31日
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