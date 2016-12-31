阿里山瘋跨年 免費接駁服務中央社 (2016-12-31 09:15)
（中央社記者江俊亮嘉義縣31日電）為方便遊客前往阿里山迎接「2017元旦曙光」，阿里山森林遊樂區除了24小時不打烊外，阿里山公路89至95公里之間也將行駛免費接駁車。
林務局嘉義林區管理處表示，阿里山森林遊樂區在跨年期間，與觀光、交通、警政各單位聯合推動交通疏運與接駁計畫，希望讓上山賞遊的遊客，能平安出門、快樂回家。
其中，自12月31日至1月2日連續3天，阿里山公路（台18線）89公里至95公里之間，將提供免費接駁車服務。
林管處指出，有鑑於森林遊樂區內停車空間有限，為免影響遊客玩興，林管處於阿里山公路86至88公里、88至95公里之間，將分別規劃路側停車格，供大型客車、小客車停放。
至於在阿里山公路89至95公里之間，共設置有10處免費接駁點（每站間隔約隔500公尺）；區外停車遊客可至定點免費搭乘至入口轉運站。
免費接駁時間為12月31日下午1時至5時、1月1日凌晨3時至下午5時、1月2日上午8時至下午5時。
森林遊樂區外的入口轉運站，也將同步開放供遊客候車、避寒、提供飲水等服務。
此外，阿里山遊客服務中心，也將於12月31日延長服務至晚間7時、1月1日提前於凌晨3時開放，以供遊客旅遊諮詢、置放行李、哺（集）乳等服務。1051231
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