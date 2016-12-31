（中央社記者汪淑芬台北31日電）今天是2016年最後一天，中央氣象局預報，晚上跨年夜氣溫仍偏涼，但進出人潮眾多場合時體感溫度變化大，建議洋蔥式穿搭較理想。



氣象局觀測，今天清晨各地低溫普遍在攝氏15度至18度，預報白天氣溫會持續回升，預估北部及東半部大約23至25度，中南部約27度左右，溫暖舒適。



氣象局說，跨年夜天氣大致穩定，但氣溫上仍偏涼，各地約19至21度，中部以北空曠地區氣溫會再低一些，約18度左右；不過，進出人潮眾多的場合時體感溫度變化大，建議適時調整穿著，洋蔥式穿搭較理想。



氣象局也提醒，東半部地區、大台北東側及基隆北海岸局部地區，可能仍有短暫飄雨，民眾要參加跨年活動可攜帶雨具備用。1051231