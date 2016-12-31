特派員看世界專欄（中央社記者楊明珠東京31日專電）日本人過新年跨年時，傳統上有些寺院會舉辦撞鐘儀式，但今年有些寺院被周邊居民嫌吵，在網路上引起熱議。而今年的搗年糕活動也因怕民眾食物中毒，可能會停辦。



很多日本人過年，傳統的習俗是在除夕吃碗象徵延年益壽的蕎麥麵（過年麵），之後與親友到神社迎接新年。有的寺院像是東京鐵塔旁的增上寺，會有敲「除夜之鐘」（除夕鐘）的儀式，凌晨0時之前敲響107下，代表去除一整年的煩惱，凌晨0時一到，再敲響第108下，代表一切重新來過。



寺院除夕敲響梵鐘108下，據說源自於中國宋代的習俗。為何是敲響108下，有多種說法。一般的說法是，佛家說世間人有108種煩惱，這些煩惱都是因為慾念所起。



今年日媒報導，位於東京的小金市一座逾100年歷史的寺院「千手院」，因遭到鄰近居民指除夕鐘聲太吵，因此決定不舉行敲除夕鐘的儀式。千手院的第7代住持足利正尊表示，知道有些人全家等著聽除夕鐘聲，但既然有人嫌吵，只好取消。敲除夕鐘習俗在他這一代中斷，讓他感到很難過。



位於靜岡縣牧之原市、擁有逾450年歷史的大澤寺也曾因鄰居嫌除夕鐘聲太吵，曾停止敲除夕鐘，但後來決定白天就敲除夕鐘。



對於寺院自我節制不撞除夕鐘或提早在白天撞的作法，網路上熱烈討論。有人說：「日本人缺乏感性」、「別讓日本變成令人覺得遺憾的國家」、「寺院不應退縮，應好好向抱怨的民眾說明除夕鐘的意義」。但也有網友說：「禁止撞鐘也好，否則大響聲，寺院周邊居民真值得同情」。



有日本民眾在迎接新年時，家人或社區民眾一起搗年糕的習俗。日本的年糕稱為「鏡餅」，就像日本古代祭祀的3種神器當中有「八咫鏡」，這鏡（鏡餅，年糕）象徵神明。家長將年糕分成小糰發給家人，就是「年玉」的由來，而現在「年玉」已成壓歲錢的意思。



雖然市面上有很多現成的鏡餅，甚至裝飾得很可愛，像是裝飾著小雞、招財貓、橙橘等吉祥物。但有些學校、社區、大樓等為了維護傳統文化、促進交流，會舉辦搗年糕活動。



但是今年有些地方搗年糕的活動停止或必須特別注意衛生，主要諾羅病毒等引起的腸胃炎罹患率是10年罕見的嚴重情況，直逼過去最嚴重的2012年紀錄。今年包括東京都在內有13都縣拉警報，雖然無法斷言搗年糕活動易感染到諾羅病毒，但有些小學或社區決定停辦。



不過，有的小鎮乾脆訂出防止感染諾羅病毒等食物中毒的注意事項。包括，搗年糕的地方要在避免灰塵黏附、附近有水龍頭設備的地方。限定搗年糕或煮年糕的人，要用肥皂洗手，用流水洗手，洗1次至少30秒，要洗2次。接觸年糕的手，一定要戴上手套。此外，搗年糕的道具一定要消毒。提供的年糕食品須加熱煮過，並當場食用，不得帶走。



要保持傳統年味，愈來愈難。日本的年味有時可從郵局、超商、文具行販售的賀年卡可感受到。很多人期待元旦當天可收到厚厚一疊的賀年卡。



有1項針對15至39歲共300人所實施的民調顯示，認為賀年卡較受歡迎的民眾占75%、遠勝推特（Twitter）、臉書（Facebook），但隨著電子郵件、社群網路賀年的人增多，寄賀年卡的人變少了。



日本郵局於1949年發行1950年用的賀年卡，當時發行量1億8000萬張，之後隨著日本經濟起飛、人口增加，1964年發行量10億張、1973年逾20億張。賀年卡銷售顛峰期是2003年發行約44億6000萬張。但後來遞減，今年8月初步估計（2017年用的）賀年卡是28億5329萬6000張。



11月1日起開始販售2017年用的賀年卡，還重金禮聘偶像男子團體「嵐」的成員當廣告代言人，並增加賀年卡設計的款式、附有年玉（紅包）可抽獎的賀年卡的獎賞價值提升。



12月27日，日本郵局還特別對媒體公開東京新宿郵局處理賀年卡作業的情形。每小時可處理5萬張賀年卡的機器有5台，配合職員的手工作業，這個郵局預定處理約1500萬張賀年卡。民眾如果在12月26日之前投遞，預定元旦可寄達。



日本郵局決定新年1月2日不遞送郵件，這樣可節省約10億日圓（約新台幣2億8000萬元）的人事費。日本郵局也決定自2017年6月起，明信片、信件等的郵遞費調漲，總計年收可增300億日圓，以避免郵政事業出現虧損。



年味也可從大排長龍購買「年終巨無霸彩券」的景象感受到。今年的年終巨無霸彩券一等獎及一等獎前後的獎總計10億日圓。獎落誰家，將在除夕這天揭曉。1051231