記者許凱涵／高雄報導

2017義大世界跨年煙火秀活動將於12月31 日晚間登場，周邊道路將自21時起啟動管制，原永達技術學院仁武校區設有轉乘停車場及免費接駁車，請民眾留意管制資訊並多搭乘接駁公車前往活動。今年義大世界跨年活動仍延續去年不舉辦演唱會，於午夜12點整施放長達999秒煙火秀。

交通局長陳勁甫表示，配合今年義大世界跨年活動，市府與義大規劃「汽機車分流，義大客運雙接駁」管制計畫，周邊道路實施交通管制，並開闢免費接駁停車場、接駁公車、臨時客運轉運站等措施疏運遊客。

交通局進一步指出，為避免大量車潮瞬間湧入造成交通壅塞，周邊道路實施三階段交通管制，管制區為國道十號以東道路，包含水管路、義大二路、學府路、學城路等路段。進場時段， 31日晚間21時啟動第一階段管制，禁止汽車進入管制區，並於永達技術學院仁武校區提供接駁停車場及免費接駁車服務；另自23時起禁止機車進入管制區。散場時段，自凌晨0時起，啟動第二階段優先開放機車、接駁車離場；第三階段凌晨1時後才開放小汽車離場。

現場「臨時客運轉運站」部分，因跨年煙火施放地點位於往年舉辦跨年演唱會之大草皮，最佳觀賞地點為義守大學校區內，為因應散場人潮需求，今年義大世界延續去年於義大遊樂世界對面戶外第一停車場設置「臨時客運轉運站」，以就近服務散場人潮搭乘接駁車。



客運接駁部分，進場時段，前往義大世界遊客，除可於義大客運停靠捷運站之各營運路線按正常班表搭乘外，今年義大客運提前自下午2時即啟動永達技術學院仁武校區臨時停車場免費接駁車進入會場服務（行駛時間14時至23時40分），請民眾多加利用。散場時段，則於臨時客運轉運站開闢義大客運「高鐵左營線（8501）直達列車」（沿途站點不停靠），以快速疏運旅客轉乘捷運，義大客運其他各營運路線均暫停營運。

停車場規劃部分，21時第一階段管制啟動後，車輛可改停放於永達技術學院仁武校區臨時停車場（14時起開放停車），搭乘免費接駁車（行駛時間14時至23時40分）進入會場。散場時，再於臨時客運轉運站搭乘停車場免費接駁車離場。計程車招呼站部分，散場時於永達技術學院仁武校區臨時停車場設置計程車招呼站，散場遊客欲搭乘計程車，可至臨時客運轉運站搭乘停車場免費接駁車至該校區臨時停車場轉乘。

交通局呼籲，請民眾多多搭乘大眾運輸或利用免費接駁停車場搭配接駁車至義大世界參與跨年活動。相關交通資訊，可至活動官網 （http://www.edaworld.com.tw/2017/）、義大客運（http://www.edabus.com.tw/index.aspx）及交通局網站（http://www.tbkc.gov.tw/Simple/Default.aspx）查詢。