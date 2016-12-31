記者許凱涵／高雄報導

2017高雄跨年派對於時代大道舉行，高雄市政府針對跨年已研擬完善交通疏運措施，包括高雄捷運加密班次及延後至凌晨2時收班，捷運沿線多線接駁公車也配合延長營運時間，並協調台鐵於散場時加開北上（台南）3班次列車，當日時代大道周邊將進行交通管制，請開車民眾將車輛停放於捷運7大轉乘停車場轉乘捷運，或於新光公有收費停車場停車後轉乘輕軌（營運至22時）、免費接駁車（行駛時間21時至元旦凌晨1時）往返會場。

時代大道跨年派對周邊自105年12月31日8時起至106年1月1日2時止，成功二路（含）以東、林森四路以南、中山三路以西、新凱旋四路以北實施三階段交通管制（圖1），管制區內禁止車輛通行及停放，周邊將加強拖吊、取締違規停車。

市府呼籲民眾多搭乘捷運及公車前往時代大道跨年會場，捷運屆時將延長營運時間至元旦凌晨2時，加密班次至2.5分一班，市區公車包括環狀幹線（168東、西）、三多幹線（70）、中華幹線（205）、一心幹線（紅18）、明誠幹線（紅33）、鳳青幹線（橘12）、五甲幹線（紅10）、12、36、69、紅2、紅3、紅8、紅9、紅53、紅58、紅60、紅69、橘7及橘20B等配合延後收班，12月31日23時30分至元旦凌晨1時班距為30分鐘，凌晨1時至2時班距為60分鐘。

由於現場停車位有限，且夢時代室內停車場將管制至元旦凌晨2時才開放車輛離場，使用汽機車民眾可於捷運南岡山站、都會公園站、凹仔底、小港機場站等7大轉乘捷運站停車場停車後轉搭捷運前往，或將車輛停放成功二路新光停車場再轉乘輕軌（營運至22時）、免費接駁車（行駛時間21時至元旦凌晨1時）往返會場，請民眾多加利用大眾運輸工具前往。

以上活動交通疏導管制措施可至高雄市政府交通局網頁（http://www.tbkc.gov.tw/）查詢交通指南，台鐵詳細加班列車資訊請至台鐵網頁查詢。