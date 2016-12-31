媒體：飛機獲炸彈威脅 緊急降落布拉格中央社 (2016-12-31 06:13)
（中央社布拉格30日綜合外電報導）根據路透社，一架今天由西班牙飛往華沙（Warsaw）的班機因接獲炸彈威脅，被迫緊急降落在捷克首都布拉格（Prague）。（譯者：中央社徐睿承）1051231
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