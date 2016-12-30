千萬人守直播迎王菲 母女合唱童童出生之曲賺淚NOWnews今日新聞 (2016-12-31 00:00)
王菲《幻樂一場》演唱會今（30）登台，這場王菲復出演唱會是唯一一場，於上海梅賽德斯奔馳文化中心盛大舉行，湧入萬人座無虛席，且破紀錄全程直播。
好姊妹劉嘉玲、關秀媚等人出席捧場，男友謝霆鋒雖因個人行程無法現身，但之前霸氣面對鏡頭說票早就賣完了，一駁滯銷說。日前王菲受訪時被問及是否會邀請女兒竇靖童一起合作，當時她表示並沒有這個打算。但據港媒報導，王菲稍早在為演唱會進行總預演時，竇靖童現身在台上擔任媽媽的合音天使，觀眾們非常興奮，在底下紛紛拍手叫好，期待正式演出時母女能夠攜手演出。
將近8點開場，王菲身穿白衣配白裙，戴著黑色手套，由高空中緩緩降下，以《塵埃》一曲揭開序幕，接連演唱包括《百年孤寂》、《匆匆那年》、《流星》、《紅豆》在內30首王菲本人精心挑選的歌單。
第4首歌《你快樂所以我快樂》王菲唱著「你頭髮濕了，所以我熱了；你覺得累了，所以我睡了」，這是童童剛出生時，林夕為母女兩量身打造的曲子，大屏幕帶到在後方認真合音的竇靖童，全場觀眾見證世紀同台的畫面，十分暖心。
換上紅衣後，王妃開始漸趨活潑，迎來第19首歌《童殿》，對王菲和竇靖童而言這首歌有其重要意義，因為此歌改編自童童日前在金馬獎頒獎典禮上演唱過的《The Way》。
歌詞被改編成中文，歌詞中有大量「紅彤彤」、「瞳孔」、「神童」等「童」音字。童童繼續在媽媽身後完美和音，王菲唱呀唱，和童童一齊「互指」，一起開心笑了起來，千萬人霎時被這美好的畫面深深觸動，紅了眼眶，掌聲如雷。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【VYCOZ 眼鏡】簡約半圓小框款(藍-銀#LILYL BLU-TITAN_G)
- WEWOOD 義大利平光眼鏡 ROMA WENGE 鐵刀木色
- 【甜蜜約定2sweet-PEV1334】Hello Kitty 羊咩咩系列銀飾(He
- MONTAGUT-初戀花茶-精梳棉-加大四件式兩用被床包組
- 【MLB】洋基氚氣燈管石英腕錶(時尚白)
- ICHE 衣哲 色塊拼接印花七分袖上衣
- J’code真愛密碼 花彩繽紛黃金/施華洛世奇水晶珍珠手鍊
- 【SEIKO 精工】Sportura 人動電能玫瑰金女用腕錶(37mm/5M82
- 【AS】梅維斯與亨佛來餐桌椅組(一桌四椅)
- 【Go-Getter眼鏡】復古圓框款(黑-槍#GO3001 C02)
楊麗花重返電視圈 頂60公斤戲服霸氣宣告復出【NOWnews今日新聞】
演戲30年無人問 男星演顛父人生奪影帝【中央社】
陳庭妮耶誕怎麼過？ 自爆玩「廢物遊戲」【NOWnews今日新聞】
金裕貞因休克緊急住院 後續日程有待調整【Wow!NEWS新聞網】
花美男宋仲基李鐘碩徐康俊 皮膚竟比女生還嫩！【Wow!NEWS新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》