▲王菲（左）復出首唱在上海盛大落幕，女兒竇靖童擔任合音，母女世紀同台。（圖／kcpcl提供，2016.12.30）

王菲《幻樂一場》演唱會今（30）登台，這場王菲復出演唱會是唯一一場，於上海梅賽德斯奔馳文化中心盛大舉行，湧入萬人座無虛席，且破紀錄全程直播。

好姊妹劉嘉玲、關秀媚等人出席捧場，男友謝霆鋒雖因個人行程無法現身，但之前霸氣面對鏡頭說票早就賣完了，一駁滯銷說。日前王菲受訪時被問及是否會邀請女兒竇靖童一起合作，當時她表示並沒有這個打算。但據港媒報導，王菲稍早在為演唱會進行總預演時，竇靖童現身在台上擔任媽媽的合音天使，觀眾們非常興奮，在底下紛紛拍手叫好，期待正式演出時母女能夠攜手演出。

▲王菲上海演唱會舞台造型前衛絢麗。（圖／kcpcl提供，2016.12.30）

將近8點開場，王菲身穿白衣配白裙，戴著黑色手套，由高空中緩緩降下，以《塵埃》一曲揭開序幕，接連演唱包括《百年孤寂》、《匆匆那年》、《流星》、《紅豆》在內30首王菲本人精心挑選的歌單。

第4首歌《你快樂所以我快樂》王菲唱著「你頭髮濕了，所以我熱了；你覺得累了，所以我睡了」，這是童童剛出生時，林夕為母女兩量身打造的曲子，大屏幕帶到在後方認真合音的竇靖童，全場觀眾見證世紀同台的畫面，十分暖心。

▲王菲一如既往全心投入演唱，唱了好幾首歌才講一句話。（圖／kcpcl提供，2016.12.30）

換上紅衣後，王妃開始漸趨活潑，迎來第19首歌《童殿》，對王菲和竇靖童而言這首歌有其重要意義，因為此歌改編自童童日前在金馬獎頒獎典禮上演唱過的《The Way》。

歌詞被改編成中文，歌詞中有大量「紅彤彤」、「瞳孔」、「神童」等「童」音字。童童繼續在媽媽身後完美和音，王菲唱呀唱，和童童一齊「互指」，一起開心笑了起來，千萬人霎時被這美好的畫面深深觸動，紅了眼眶，掌聲如雷。