小巨蛋同步倒數 五月天要連線觀眾迎新年NOWnews今日新聞 (2016-12-31 00:00)
搶不到五月天演唱會門票沒關係，因為他們將於明（31日）與TVBS合作，獨家同步直播小巨蛋演唱會實況，與大家倒數迎接2017！
「亞洲天團」五月天「RE：D.N.A創造自選復刻版」明天來到第8場，也因演唱會關係，五月天今年沒跑透各地跨年，為了讓無法前往小巨蛋的粉絲也能身臨其境，他們同意TVBS23：30後連線小巨蛋演唱會實況，所以除了15000位的歌迷，電視機前的觀眾也能一同跟五月天倒數，迎接2017的到來。
TVBS歡樂台《2017巨星跨年演唱會》8小時特別節目中，除了與五月天連線直播小巨蛋演唱會，也將與北京衛視合作，獨家播出晚會內容，而於本月16、17、18日舉辦的「2016新北歡樂耶誕城-巨星演唱會」也將精選表演內容播出，其中將穿插紐澳、台北101、香港，甚至北韓平壤的煙火實況。
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