吻完SpeXial宏正 程予希嘴角卻長XXNOWnews今日新聞 (2016-12-31 00:00)
偶像劇《High 5制霸青春》剩最後兩集，SpeXial宏正和程予希的感情發展受到粉絲關注，繼前兩集宏正強摟程予希、雙方上演秒和好的劇碼之後，本周劇情安排兩人上演純愛風格的吻戲，沒想到最後卻被工作人員虧「像唐老鴨接吻！」第一次拍攝時兩人害羞嘴尖對嘴尖，不僅心情上很緊張，動作更是靜止不動、展現青澀初吻，導演看了後卻表示「太淺了！你們要轉啊。」兩人則笑回「可是他們（指劇中角色）是高中生耶。」
程予希直言拍攝當下兩人都不敢呼吸，生怕笑場就要重來，吻戲拍完之後她嘴角莫名長皰疹，苦笑表示「那一陣子夜戲多、常熬夜，沒想到卻在吻戲拍完後發作，所以我絕對不會說是宏正害的！」熱血主播徐展元和記者李亦伸（裘爺）客串主播球評的角色，兩人沒劇本直接上場。
徐展元客串過不少戲劇，他對一句「張阿邦連續兩個大轉身，過了3個防守球員，上籃得分！」的台詞印象最深刻，心想「這動作演員怎麼做得出來」，後來知道張阿邦是由屏中五虎的張阿邦詮釋而真的做到，感受到這部戲的超高真實性；李亦伸也早就拍過賽前分析的延伸影音，對劇中比賽瞭若指掌，「雖是如此，拍戲還是很有挑戰，透過導演的敘述，憑空想像球員打球的畫面講出台詞，真的不容易。」
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