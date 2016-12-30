▲A-Lin對於媽媽明日也將上台，搞笑的說：超怕媽媽講不停。（圖／三立提供，2016.12.30）

A-Lin昨（30）日為「臺北最High新年城-2017跨年晚會」進行總彩排，對於上台，她表示完全不擔心。只是明日已經邀請媽媽一起上台，她笑著說：「只怕媽媽一拿起麥克風又講不停！」

A-Lin將與旅日職業棒球選手陽岱鋼一起倒數，陪歌迷送走2016年最後的時刻。她也笑著說：「與運動員真的很有緣，可能是我太陽光了吧！」家人與族人也將一起上台表演，讓A-Lin打趣表示有豐年祭的錯覺。而保暖措施更是每位女藝人跨年最注意的事情，她也早做好準備，預先設計好不同的禮服，將依天氣狀況做選擇。對於媽媽，A-Lin則笑著表示，媽媽太會搶風采了，上次在小巨蛋明明自己就準備許多首歌，但對方只用一句話就搶走所有鋒頭，讓她好氣又好笑。

▲A-Lin為跨年場總彩排，對於將近距離看到煙火相當興奮。（圖／三立提供，2016.12.30）