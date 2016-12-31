▲陳昇《我和你沒完沒了》2017跨年演唱會DAY1。（圖／記者林調遜攝，2016.12.30）

歌手陳昇連續23年舉辦跨年演唱會，今（30日）「我和你沒完沒了」首場於台北國際會議中心（TICC）登場，搶先跟粉絲一同「小跨年」，現場座無虛席，約有3300名歌迷到場同歡。陳昇依照慣例在後台準備了15箱紅酒「潤喉」，帶著微醺紅臉高唱《兄弟》揭開序幕。

陳昇身穿藍色紳士西裝登台，以《兄弟》一曲開場之後，接著和排灣族小朋友組成的「古謠隊」合唱《二十歲的眼淚》、《我喜歡私奔和我自己》、《你一直在玩》等三首歌，陳昇深具感情的聲線與排灣族小朋友高亢清亮的稚嫩嗓音交織成動聽旋律，讓人聽得如癡如醉。唱到《紅色氣球》時，陳昇配合樂隊節奏，擺出西班牙佛朗明哥舞姿勢，煞有其事地踏了幾個舞步，接著他站到麥克風架前，背對觀眾，賣弄性感自摸臀部，還搞笑地磨蹭起麥克風架，不按牌理出牌的演出逗樂全場觀眾。

▲陳昇（左）富情感聲線搭配排灣族小朋友組成的「古謠隊」美聲令人沉醉。（圖／記者林調遜攝，2016.12.30）

接著「新寶島康樂隊」阿Van接續登場，與古謠隊帶來《輕輕跳舞》、《家在高士》兩首歌，唱到《脫拉庫》時三人合體演出，三人演出默契絕佳，毫無冷場，陳昇也唱得投入，在唱《無緣的運命》時竟眼眶泛淚，氣氛感人。演唱會準備了50首曲目，包讓歌迷聽到過癮，除了陳昇以及新寶島康樂隊的阿Van、黃連煜之外，還請來大陸搖滾歌手左小祖咒以及初次登場擔任嘉賓的歌后趙詠華同台飆歌，陳昇和趙詠華帶來合唱新歌《水尾郵便車》，完美和聲讓全場十分驚豔。

雖然距離跨年還有兩天，但是陳昇依舊設計了「小跨年」橋段，和歌迷一同High玩倒數，高唱跨年神曲《歡聚歌》，他笑說：「『昇式跨年』日期、形式都不重要啦！」精心挑選的50首經典曲目，讓全場歌迷享受了一場馬拉松式長達五小時的音樂饗宴。而明日演唱會將送走今年最後一天，迎接新年到來，同樣準備精彩演出，請歌迷拭目以待。

▲趙詠華（右）首次擔任陳昇演唱會嘉賓，合唱新歌《水尾郵便車》。（圖／記者林調遜攝，2016.12.30）