▲韓天王Rain出席精品旗艦店開幕。（圖／公關提供）

在台灣粉絲們引頸期盼下，譽有「南韓天王」的男神Rain睽違五年，將於12月31日抵台舉辦跨年演唱會，與台灣粉絲熱力倒數迎接新年！此行僅旋風停留一天的Rain，特別指定下榻全新改裝的香格里拉台北遠東國際大飯店，入住約70坪的總統套房，挑高奢華空間擁有高樓層景觀，台北城市風光盡收眼底。飯店廚藝團隊更端出中、港、台、韓多國料理美饌、精緻手工甜點與台灣水果盛情迎賓，欲以聞名中外的「殷勤好客香格里拉情」，高規格提供細膩備至的感動服務。Rain是繼全智賢、金秀賢、宋慧喬、孔曉振、Super Junior等人氣韓星，選擇下榻的天王級貴賓。

Rain多年來不僅在亞洲樂壇享負盛名，無數場世界巡迴演唱會累積超高人氣，更曾與宋慧喬演出《浪漫滿屋》獲得KBS演技大賞，是影視歌全方位藝人，此次是他當兵退伍後首次返台與台灣歌迷見面，勢必再度引爆「雨神」韓流！此行入住全新改裝的總統套房，位於飯店客房的最高樓層，擁有最開闊的視野和最高規格的隱密性。其雋永優雅的設計概念融揉現代與中國古典文化之美，因此延續飯店的宋代藝文風格，飾以大量古董藝品，讓旅客擁有賓至如歸的溫馨感受。寬闊大器的房間配置可分為客廳、餐廳、辦公區、主臥室、更衣間、浴室、廚房七大場域，並有相通的客房，清雅簡潔的色調和家具，巧妙融入最新科技商務與娛樂設備，如65吋曲面螢幕電視、Bose環繞音響設備、藍光DVD播放機、「DigiJames」管家系統等，為中西合璧的精神做了最好的詮釋。

▲全新改裝的總統套房。（圖／公關提供）

總統套房中最令人讚嘆的就是挑高七米的寬敞客廳，搭配全壁式圓弧造型落地窗，日夜不斷上演大自然最迷人的景緻！臥室的床頭板則為雕金雙龍，烘托住客不凡的身分；豪華大理石浴室則備有兩台液晶電視、雙洗手台、蒸氣淋浴間、芬蘭烤箱以及免治馬桶，而按摩浴缸憑窗而設，眺望台北迷人景致讓人全然卸除旅途的勞頓！客房內還有香格里拉酒店集團著名的香氛，營造家一般溫馨的氛圍。曾經下榻總統套房的中外貴賓無數，美前總統柯林頓、好萊塢巨星湯姆克魯斯、梅爾吉勃遜和大導演李安等國際名流皆指定為抵台下榻的居所。

飯店特別準備了繡上Rain名字的專屬浴袍、毛巾等備品。同時，飯店的健身中心、Qi Shiseido Salon and Spa的服務人員也將全面以待，安排一系列放鬆療程，讓Rain在演唱會前後能舒緩身心。為迎接天王Rain的到來，香格里拉台北遠東國際大飯店廚藝團隊精心匯集一系列澎派豐富的美饌佳餚，包括由點心主廚客製化的手工巧克力、歐式蛋糕、李白居的招牌台式紅燒牛肉麵、香宮的煲湯、港式點心以及上海醉月樓的小籠湯包等，此外，亦將備妥台灣當令迎賓鮮果、高山茶、鳳梨酥等經典台式美味，客房內也準備了韓式點心與飲品選擇，從住宿、餐飲到休閒體驗，飯店全力為天王打造一趟舒適難忘的台北之旅。